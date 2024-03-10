«Ювентус» — «Аталанта»: Миранчук начнет матч в запасе

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«Ювентус» и «Аталанта» опубликовали стартовые составы перед матчем 28-го тура серии А.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начнет встречу на скамейке запасных.

«Ювентус»: Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Локателли, Маккенни, Миретти, Айлинг, Камбьясо, Кьеза, Милик.

«Аталанта»: Карнесекки, Джимсити, Хиен, Скалвини, Дзаппакоста, Руджери, Эдерсон, Пашалич, Копмейнерс, Де Кетеларе, Скамакка.

Игра начнется в 20.00 мск.