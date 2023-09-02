Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:58

Алексей Миранчук может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть команду этой осенью.

Как сообщает Transfermarkt, к 27-летнему футболисту проявляют интерес несколько клубов из чемпионата Турции, которые хотят взять Миранчука в аренду на один год. Вероятность трансфера зависит от желания самого игрока и позиции «Аталанты».

Миранчук стал игроком «Аталанты» в 2020 году. Прошлый сезон россиянин провел в «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо.

31 августа агент полузащитника Вадим Шпинев сообщил, что футболист не планирует покидать команду. Также Шпинев заявлял, что Миранчук 30 августа приступил к тренировкам с «Торино» без каких-либо ограничений.

Источник: Transfermarkt
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
3
2
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Эстонского керлингиста Власова дисквалифицировали за игру в России
Гашек опять раскритиковал россиян: бывший хоккеист недоволен приездом футболистов в Чехию
Артист РАМТа Алексей Янин умер на 41-м году жизни
В Волгограде нашли учителя для детей выходцев из стран СНГ
Путин отметил творческий потенциал и талант актрисы Прокловой
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Алексей Миранчук: между «Аталантой» и «Торино»
«Сазонов — загадка, а Миранчук точно пригодился бы команде». Интервью редактора сайта о «Торино»
Семин — о Миранчуке в «Аталанте»: «Ему нужно много работать и стараться добиваться места в стартовом составе»
Агент Сафонов: «Миранчуку больше бы подошел чемпионат Испании»
Непомнящий считает, что Миранчуку нужно было оставаться в России
Агент Миранчука объяснил, почему Алексей не попадал в заявку «Аталанты» в этом сезоне
В «Локомотиве» заявили, что «Аталанта» не предлагала клубу арендовать Миранчука
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рома» показала худший старт сезона в серии А с 1950 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 3 3 0 0 8-2 9
2
 Наполи 2 2 0 0 5-1 6
3
 Интер 2 2 0 0 4-0 6
4
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
5
 Фиорентина 2 1 1 0 6-3 4
6
 Лечче 2 1 1 0 4-3 4
7
 Ювентус 2 1 1 0 4-1 4
8
 Аталанта 2 1 0 1 3-2 3
9
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-4 3
10
 Монца 2 1 0 1 2-2 3
11
 Дженоа 2 1 0 1 2-4 3
12
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
13
 Салернитана 2 0 2 0 3-3 2
14
 Кальяри 2 0 1 1 0-2 1
15
 Торино 2 0 1 1 1-4 1
16
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
17
 Болонья 2 0 1 1 1-3 1
18
 Удинезе 2 0 1 1 1-4 1
19
 Лацио 2 0 0 2 1-3 0
20
 Эмполи 2 0 0 2 0-3 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.09 19:30
Сассуоло – Верона
 3 : 1
1.09 21:45
Рома – Милан
 1 : 2
2.09 19:30
Болонья – Кальяри
 - : -
2.09 19:30
Удинезе – Фрозиноне
 - : -
2.09 21:45
Аталанта – Монца
 - : -
2.09 21:45
Наполи – Лацио
 - : -
3.09 19:30
Интер – Фиорентина
 - : -
3.09 19:30
Торино – Дженоа
 - : -
3.09 21:45
Эмполи – Ювентус
 - : -
3.09 21:45
Лечче – Салернитана
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 4
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 3
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 3
П
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 2
Джованни Ди Лоренцо

Джованни Ди Лоренцо

Наполи

 2
Мишель Ндари Адопо

Мишель Ндари Адопо

Аталанта

 1
И К Ж
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 1 1 0
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 2 1 0
Фикайо Томори

Фикайо Томори

Милан

 3 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости