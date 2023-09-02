«Аталанта» и «Монца» сыграют в третьем туре чемпионата Италии в субботу, 2 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо. Начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. Прямой эфир матча «Аталанта» — «Монца» покажут на телеканале «Матч! Футбол 3», начало эфира — 21:45. Также видеотрансляция будет доступна по платной подписке в онлайн-кинотеатре ИВИ.

«Аталанта» начала сезон с победы в выездном поединке над «Сассуоло» (2:0), а затем уступила 1:2 «Фрозиноне». «Монца» уступила «Интеру» (0:2) и одержала победу над «Эмполи» (2:0).

В прошлом сезоне «Аталанта» дважды обыграла «Монцу».

Полный календарь чемпионата Италии — 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».

Италия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024