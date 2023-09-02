«Рома» показала худший старт сезона в серии А с 1950 года

«Рома» выдала худший старт сезона в чемпионате Италии, набрав 1 очко после трех стартовых игр.

Команда Жозе Моуринью дважды проиграла («Вероне» со счетом 1:2 и «Милану» — 1:2) и один раз сыграла вничью (с «Салернитаной» — 2:2).

Это худший показатель с сезона-1950/51, сообщает Football Italia. Тогда римляне проиграли три стартовых матча сезона — «Болонье» (3:1), «Палермо» (1:2) и «Триестине» (2:4). По итогам сезона «Рома» победила в 10 матчах, 8 завершила вничью и проиграла 20 встреч. Римляне с 28 очками вылетели в серию Б.

После поражения от «Милана» в 3-м туре нынешнего сезона Моуринью отказался разговаривать с прессой.