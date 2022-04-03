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Сегодня, 13:11

Кокорин попал в запас «Фиорентины» на матч с «Эмполи»

Форвард «Фиорентины» Кокорин попал в запас на матч с «Эмполи»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Кокорин.
Фото ФК «Фиорентина»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в число запасных команды на матч 31-го тура чемпионата Италии против «Эмполи».

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин принял участие в 6 матчах «фиалок» и не отличился результативными действиями, проведя на поле в сумме 121 минуту.

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Игор, Миленкович, Венути, Дункан, Торрейра, Кастровилли, Сапонара, Кабрал, Гонсалес.

Запасные: Драговски, Росати, Настасич, Соттиль, Амрабат, Иконе, Кокорин, Кальехон, Малех, Мартинес, Пентек, Терзич.

«Эмполи»: Викарио, Стоянович, Тонелли, Луперто, Какаче, Журковски, Штулац, Бандинелли, Хендерсон, Пинамонти, Ди Франческо.

Запасные: Уйкани, Фурлан, Аслани, Байрами, Бенасси, Верре, Вити, Исмайли, Кутроне, Ла Мантиа, Романьоли, Фьямоцци.

Матч «Фиорентина» — «Эмполи» состоится сегодня, 3 апреля, начало — в 13.30 (мск).

Италия. Серия А. 31-й тур
03 апр, 13:30. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Эмполи

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1.79

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ТБ 2.5

22%

1.79

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1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Александр Кокорин
Футбол
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ФК Эмполи
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Индзаги: «Интеру» надо действовать агрессивно против такой сильной команды, как «Ювентус»
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
6
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
7
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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38 тур
2.04 16:00
Специя – Венеция
 1 : 0
2.04 19:00
Лацио – Сассуоло
 2 : 1
2.04 21:45
Салернитана – Торино
 0 : 1
3.04 13:30
Фиорентина – Эмполи
 - : -
3.04 16:00
Аталанта – Наполи
 - : -
3.04 16:00
Удинезе – Кальяри
 - : -
3.04 19:00
Сампдория – Рома
 - : -
3.04 21:45
Ювентус – Интер
 - : -
4.04 19:30
Верона – Дженоа
 - : -
4.04 21:45
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Ювентус

 21
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Джованни Симеоне

Верона

 15
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Сассуоло

 8
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Интер

 7
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Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
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Тео Эрнандес

Милан

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Специя

 25 1 5
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