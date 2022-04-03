Кокорин попал в запас «Фиорентины» на матч с «Эмполи»

Форвард «Фиорентины» Кокорин попал в запас на матч с «Эмполи»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в число запасных команды на матч 31-го тура чемпионата Италии против «Эмполи».

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин принял участие в 6 матчах «фиалок» и не отличился результативными действиями, проведя на поле в сумме 121 минуту.

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Игор, Миленкович, Венути, Дункан, Торрейра, Кастровилли, Сапонара, Кабрал, Гонсалес.

Запасные: Драговски, Росати, Настасич, Соттиль, Амрабат, Иконе, Кокорин, Кальехон, Малех, Мартинес, Пентек, Терзич.

«Эмполи»: Викарио, Стоянович, Тонелли, Луперто, Какаче, Журковски, Штулац, Бандинелли, Хендерсон, Пинамонти, Ди Франческо.

Запасные: Уйкани, Фурлан, Аслани, Байрами, Бенасси, Верре, Вити, Исмайли, Кутроне, Ла Мантиа, Романьоли, Фьямоцци.

Матч «Фиорентина» — «Эмполи» состоится сегодня, 3 апреля, начало — в 13.30 (мск).