Алекс Сандро летом покинет «Ювентус»

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро покинет клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, туринский клуб не будет продлевать контракт с 31-летним бразильцем. Игрок покинет команду летом 2023 года.

В текущем сезоне Алекс Сандро провел 4 матча, в которых не отметился результативными действиями.