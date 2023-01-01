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Сегодня, 11:56

Алекс Сандро летом покинет «Ювентус»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро покинет клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, туринский клуб не будет продлевать контракт с 31-летним бразильцем. Игрок покинет команду летом 2023 года.

В текущем сезоне Алекс Сандро провел 4 матча, в которых не отметился результативными действиями.

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Рома – Болонья
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Лечче – Лацио
 - : -
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