Агенты Иско предложили игрока «Лацио» и «Милану» — клубы отказались

Агенты полузащитника Иско предложили услуги игрока «Лацио» и «Милану», сообщает CalcioMercato. По данным источника, клубы отказались подписывать футболиста.

Ранее сообщалось, что окружение 30-летнего испанца выходило на контакт с «Ромой», но четкого ответа не последовало.

В декабре Иско расторг трудовое соглашение с «Севильей», где он выступал с лета 2022 года. В это зимнее трансферное окно хавбек был близок к переходу в «Унион», но немецкий клуб не смог удовлетворить финансовые потребности игрока.