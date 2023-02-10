Главный тренер «Торино» Юрич: «Милан» особенно опасен, когда ранен"

Главный тренер «Торино» Иван Юрич поделился мнением о предстоящем матче против «Милана» в 22-м туре чемпионата Италии.

«Россонери» (38 очков) занимает 6-е место в турнирной таблице серии А, «быки» (30 очков) идут на 7-й строчке.

«Эти команды, такие, как «Милан», особенно опасны, когда ранены. У них странный кризис, он начался с матча с «Ромой», в котором они играли на самом деле просто здорово», — цитирует Юрича La Gazzetta Dello Sport.

«Милан» на своем поле примет «Торино» 10 февраля. Начало — в 22.45 мск.