Главный тренер «Торино» Юрич: «Милан» особенно опасен, когда ранен"
Юрич поделился мнением о предстоящем матче против «Милана»
Главный тренер «Торино» Иван Юрич поделился мнением о предстоящем матче против «Милана» в 22-м туре чемпионата Италии.
«Россонери» (38 очков) занимает 6-е место в турнирной таблице серии А, «быки» (30 очков) идут на 7-й строчке.
«Эти команды, такие, как «Милан», особенно опасны, когда ранены. У них странный кризис, он начался с матча с «Ромой», в котором они играли на самом деле просто здорово», — цитирует Юрича La Gazzetta Dello Sport.
«Милан» на своем поле примет «Торино» 10 февраля. Начало — в 22.45 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|21
|18
|2
|1
|51-15
|56
|
2
|Интер
|21
|14
|1
|6
|41-26
|43
|
3
|Рома
|21
|12
|4
|5
|28-18
|40
|
4
|Лацио
|21
|11
|6
|4
|37-17
|39
|
5
|Аталанта
|21
|11
|5
|5
|39-24
|38
|
6
|Милан
|21
|11
|5
|5
|37-30
|38
|
7
|Торино
|21
|8
|6
|7
|22-22
|30
|
8
|Болонья
|21
|8
|5
|8
|28-31
|29
|
9
|Удинезе
|21
|7
|8
|6
|28-23
|29
|
10
|Монца
|21
|7
|5
|9
|27-30
|26
|
11
|Ювентус
|21
|12
|5
|4
|33-17
|26
|
12
|Эмполи
|21
|6
|8
|7
|19-26
|26
|
13
|Фиорентина
|21
|6
|6
|9
|23-28
|24
|
14
|Сассуоло
|21
|6
|5
|10
|24-31
|23
|
15
|Лечче
|21
|5
|8
|8
|21-24
|23
|
16
|Салернитана
|21
|5
|6
|10
|25-41
|21
|
17
|Специя
|21
|4
|6
|11
|17-35
|18
|
18
|Верона
|21
|3
|5
|13
|19-33
|14
|
19
|Сампдория
|21
|2
|4
|15
|10-36
|10
|
20
|Кремонезе
|21
|0
|8
|13
|15-37
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.02
|22:45
|
Милан – Торино
|- : -
|11.02
|17:00
|
Эмполи – Специя
|- : -
|11.02
|20:00
|
Лечче – Рома
|- : -
|11.02
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|- : -
|12.02
|14:30
|
Удинезе – Сассуоло
|- : -
|12.02
|17:00
|
Болонья – Монца
|- : -
|12.02
|20:00
|
Ювентус – Фиорентина
|- : -
|12.02
|22:45
|
Наполи – Кремонезе
|- : -
|13.02
|20:30
|
Верона – Салернитана
|- : -
|13.02
|22:45
|
Сампдория – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|16
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|11
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|19
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|13
|1
|0
Новости