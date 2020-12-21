Агент Йовича встретится с руководством «Милана»

Нападающий «Реала» Лука Йович намерен сменить клуб и готов перейти в «Милан». Агент игрока Фали Рамадани проведет переговоры с «россонери» на этой неделе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Лука Йович перешел в «Реал» в 2019 году. Тогда мадридцы заплатили «Айнтрахту» за трансфер 22-летнего серба более 60 миллионов евро.

С момента перехода Лука Йович принял участие в 32 матчах за «Реал», забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.