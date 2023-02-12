Агент Влашича заявил, что футболист хочет остаться в «Торино»

Футбольный агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника «Торино» Николы Влашича, заявил, что его клиент хочет остаться в туринском клубе.

«Будет ли «Торино» выкупать Влашича у «Вест Хэма»? Пока не знаю. У них еще есть время, чтобы решить этот вопрос. Могу лишь сказать, что Никола счастлив в «Торино» и хочет остаться в этом клубе», — приводит слова Мартича «РБ Спорт».

Текущий сезон Никола Влашич проводит в аренде в «Торино». Права на 25-летнего хорватского полузащитника принадлежат лондонскому «Вест Хэму». Отмечается, что «быки» получили право приоритетного выкупа Влашича по окончании сезона.

В сезоне 2022/23 Серии А Влашич провел за «Торино» 22 матча, забив четыре мяча и отдав две результативные передачи.