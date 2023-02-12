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Сегодня, 17:08

Агент Влашича заявил, что футболист хочет остаться в «Торино»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника «Торино» Николы Влашича, заявил, что его клиент хочет остаться в туринском клубе.

«Будет ли «Торино» выкупать Влашича у «Вест Хэма»? Пока не знаю. У них еще есть время, чтобы решить этот вопрос. Могу лишь сказать, что Никола счастлив в «Торино» и хочет остаться в этом клубе», — приводит слова Мартича «РБ Спорт».

Текущий сезон Никола Влашич проводит в аренде в «Торино». Права на 25-летнего хорватского полузащитника принадлежат лондонскому «Вест Хэму». Отмечается, что «быки» получили право приоритетного выкупа Влашича по окончании сезона.

В сезоне 2022/23 Серии А Влашич провел за «Торино» 22 матча, забив четыре мяча и отдав две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-vlashicha-nikola-schastliv-v-torino-on-hochet-ostat-sya-v-klube/
Никола Влашич
Футбол
ФК Торино
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 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
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 Милан 22 12 5 5 38-30 41
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 Рома 22 12 5 5 29-19 41
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 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
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 Торино 22 8 6 8 22-23 30
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 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
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 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
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17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
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 Верона 21 3 5 13 19-33 14
19
 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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Лацио – Аталанта
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12.02 14:30
Удинезе – Сассуоло
 2 : 2
12.02 17:00
Болонья – Монца
 - : -
12.02 20:00
Ювентус – Фиорентина
 - : -
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