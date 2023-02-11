Агент Миранчука заявил, что пока нет новых новостей о будущем российского футболиста

Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал, что туринцы не связывались с ним по поводу возможного выкупа россиянина у «Аталанты».

«Нет, у нас абсолютно нет новых новостей по этой ситуации», — приводит «РБ Спорт» слова Шпинева.

27-летний Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Полузащитник в сезоне-2022/23 провел за итальянский клуб 18 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.