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Сегодня, 15:52

Агент Миранчука заявил, что пока нет новых новостей о будущем российского футболиста

Алина Савинова
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Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал, что туринцы не связывались с ним по поводу возможного выкупа россиянина у «Аталанты».

«Нет, у нас абсолютно нет новых новостей по этой ситуации», — приводит «РБ Спорт» слова Шпинева.

27-летний Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Полузащитник в сезоне-2022/23 провел за итальянский клуб 18 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-miranchuka-u-nas-net-absolyutno-nikakih-novostej-o-budushhem-alekseya/
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
Вадим Шпинев
0
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 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
4
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
5
 Лацио 21 11 6 4 37-17 39
6
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
10
 Монца 21 7 5 9 27-30 26
11
 Ювентус 21 12 5 4 33-17 26
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 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 21 5 6 10 25-41 21
17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
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19
 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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38 тур
10.02 22:45
Милан – Торино
 1 : 0
11.02 17:00
Эмполи – Специя
 - : -
11.02 20:00
Лечче – Рома
 - : -
11.02 22:45
Лацио – Аталанта
 - : -
12.02 14:30
Удинезе – Сассуоло
 - : -
12.02 17:00
Болонья – Монца
 - : -
12.02 20:00
Ювентус – Фиорентина
 - : -
12.02 22:45
Наполи – Кремонезе
 - : -
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Верона – Салернитана
 - : -
13.02 22:45
Сампдория – Интер
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Виктор Осимхен

Наполи

 16
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 11 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 19 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 13 1 0
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