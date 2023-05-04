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Сегодня, 20:49

Агент: «У Миранчука прекрасное будущее. Есть действующий контракт с командой серии А»

Алина Савинова
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Вадим Шпинев, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, высказался об уменьшение игрового времени футболиста в матчах чемпионата Италии.

— Меня это абсолютно не беспокоит. Тренер определяет основной состав, проводит ротацию. Это абсолютно нормально в любом клубе. И никаких проблем в этом нет, — приводит «РБ Спорт» слова Шпинева.

— Сейчас идут какие-то переговоры между клубами о выкупе?

— А нам зачем об этом знать? Клубы занимаются повседневной работой. Зачем кого-то в это посвящать?

— Все-таки определяется будущее Алексея.

— У него и так прекрасное будущее. Есть действующий трудовой договор с командой серии А.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук провел за «Торино» 27 матчей, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-miranchuka-u-alekseya-prekrasnoe-budushhee-est-dogovor-s-komandoj-serii-a/
Алексей Миранчук
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«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Лацио 33 19 7 7 52-24 64
3
 Ювентус 33 19 6 8 50-28 63
4
 Интер 33 19 3 11 60-35 60
5
 Аталанта 33 17 7 9 56-39 58
6
 Милан 33 16 10 7 53-39 58
7
 Рома 33 17 7 9 45-31 58
8
 Фиорентина 33 12 10 11 45-39 46
9
 Торино 33 12 9 12 35-38 45
10
 Болонья 32 12 9 11 41-40 45
11
 Монца 33 12 9 12 41-44 45
12
 Сассуоло 33 12 7 14 40-49 43
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 Удинезе 32 10 12 10 42-40 42
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 Эмполи 32 7 11 14 26-42 32
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17
 Специя 33 5 12 16 28-54 27
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