Агент Миранчука сообщил, что контракт игрока с «Аталантой» рассчитан до конца сезона-2024/25

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, что контракт футболиста с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

По данным портала Transfermarkt соглашение истекает летом 2024 года.

«Информация о том, что контракт Алексея с «Аталантой» заканчивается следующим летом — неправильная. У него два сезона. Transfermarkt — своеобразная информационная база, она подчас говорит те вещи, которые не соответствуют действительности. Действие трудового договора Леши с футбольным клубом «Аталанта» рассчитано на этот сезон и следующий, я это подтверждаю», — приводит слова Шпинева «Спорт День за Днем».

27-летний Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». Сезон-2022/23 он провел в аренде в «Торино».

17 сентября в 5-м туре серии А против «Фиорентины» (2:3) россиянин впервые с мая 2022 года вышел на поле в официальном матче «Аталанты». Миранчук появился на 80-й минуте, заменив Маттео Руджери. Всего он сыграл 18 минут.