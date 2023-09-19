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Агент Миранчука сообщил, что контракт игрока с «Аталантой» рассчитан до конца сезона-2024/25

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, что контракт футболиста с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

По данным портала Transfermarkt соглашение истекает летом 2024 года.

«Информация о том, что контракт Алексея с «Аталантой» заканчивается следующим летом — неправильная. У него два сезона. Transfermarkt — своеобразная информационная база, она подчас говорит те вещи, которые не соответствуют действительности. Действие трудового договора Леши с футбольным клубом «Аталанта» рассчитано на этот сезон и следующий, я это подтверждаю», — приводит слова Шпинева «Спорт День за Днем».

Алексей Миранчук и&nbsp;Артур Мело. «Мне нравится Миранчук, но его удел в «Аталанте» — выход на замену». Мнение журналиста из Италии

27-летний Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». Сезон-2022/23 он провел в аренде в «Торино».

17 сентября в 5-м туре серии А против «Фиорентины» (2:3) россиянин впервые с мая 2022 года вышел на поле в официальном матче «Аталанты». Миранчук появился на 80-й минуте, заменив Маттео Руджери. Всего он сыграл 18 минут.

Источник: Спорт День за Днем
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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Масалитин считает, что Миранчуку зимой нужно менять клуб
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 4 4 0 0 13-1 12
2
 Ювентус 4 3 1 0 9-2 10
3
 Милан 4 3 0 1 9-7 9
4
 Лечче 4 2 2 0 7-4 8
5
 Наполи 4 2 1 1 8-5 7
6
 Торино 4 2 1 1 5-4 7
7
 Фиорентина 4 2 1 1 9-9 7
8
 Верона 4 2 1 1 4-4 7
9
 Фрозиноне 4 2 1 1 7-6 7
10
 Аталанта 4 2 0 2 8-5 6
11
 Болонья 4 1 2 1 3-4 5
12
 Рома 4 1 1 2 11-6 4
13
 Дженоа 4 1 1 2 4-7 4
14
 Монца 4 1 1 2 3-6 4
15
 Лацио 4 1 0 3 4-7 3
16
 Удинезе 4 0 3 1 1-4 3
17
 Сассуоло 4 1 0 3 5-9 3
18
 Кальяри 4 0 2 2 1-4 2
19
 Салернитана 4 0 2 2 3-8 2
20
 Эмполи 4 0 0 4 0-12 0
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Сассуоло – Ювентус
 - : -
23.09 21:45
Лацио – Монца
 - : -
24.09 13:30
Эмполи – Интер
 - : -
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