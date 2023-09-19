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Масалитин считает, что Миранчуку зимой нужно менять клуб

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Бывший нападающий сборной России Валерий Масалитин поделился мнением о положении в команде полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Сейчас до зимней трансферной паузы ему все равно нужно тренироваться и поддерживать форму, потому что трансферное окно отроют, и он может воспользоваться этим. Понятно, что такая ситуация плоха. Надо, чтобы игрок всегда выходил на поле, был в тонусе. Когда ты приходишь за рубеж, нужно быть к этому готовым. В таких случаях надо перебарывать себя, искать мотивацию на тренировках и доказывать, что ты можешь играть хорошо», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Миранчук в прошлом сезоне выступал за «Торино» на правах аренды. В текущем сезоне футболист провел 1 матч, в котором не отметился результативными действиями.

Источник: Газета.Ru
Алексей Миранчук
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Аталанта
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 Милан 4 3 0 1 9-7 9
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5
 Наполи 4 2 1 1 8-5 7
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