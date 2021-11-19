Агент Миранчука рассказал об итогах встречи с руководством «Аталанты»
Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал об итогах встречи с руководством итальянского клуба.
«Сегодня у нас состоялась встреча с руководством «Аталанты». Со стороны клуба на ней присутствовали спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори, исполнительный директор Лука Перкасси. А с нашей стороны я и мой итальянский партнер Валерио Джуффрида. На встрече мы обсудили несколько вопросов, в том числе и текущее положение дел Алексея Миранчука.
Встреча прошла в отличной и позитивной атмосфере. Руководство «Аталанты» в очередной раз подчеркнуло, что довольно Лешей, довольно его трансфером. Клуб даже не рассматривает возможность его продажи. В него верят и не сомневаются, что Миранчук принесет «Аталанте» много пользы", — сказал Шпинев «Чемпионату».
В этом сезоне на счету 26-летнего россиянина шесть встреч в серии А, две — в Лиге чемпионов, при этом в них он не забил ни одного гола. Последний раз Миранчук играл за свой клуб 27 октября против «Сампдории», выйдя на замену на 11 минут. Трансферная стоимость Алексея по версии Transfermarkt.de упала по сравнению с декабрем 2020 года на 4,5 миллиона евро — с 18 до 13,5 миллиона.
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4518279-agent-miranchuka-rasskazal-ob-itogah-vstrechi-s-rukovodstvom-atalanty.html
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