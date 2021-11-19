Иммобиле может принять участие в матчах с «Ювентусом» и «Локомотивом»
Главный тренер «Лацио» Маурисио Сарри заявил, что форвард Чиро Иммобиле может принять участие в матче 13-го тура серии А.
Ранее сообщалось, что футболист из-за травмы не сможет участвовать во встрече с «Юве» и «Локомотивом».
«Вопрос с травой решен. Есть небольшой риск, но незначительный. Иммобиле пройдет дополнительное медицинское обследование. Все зависит от Чиро и медицинского персонала», — цитирует Сарри Football Italia.
Матч «Лацио» — «Ювентус» пройдет 20 ноября, игра против «Локомотива» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы запланирована на 25 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю