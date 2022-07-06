Агент Мертенса провел переговоры с «Марселем»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс находится в сфере интересов «Марселя». Агент 35-летнего бельгийца провел переговоры с французским клубом, сообщает TMW.

Ранее появлялась информация, что представители вингера предложили его услуги нескольким клубам, включая «Рому».

В прошедшем сезоне Мертенс забил 13 мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

Контракт нападающего с неаполитанским клубом был рассчитан до 30 июня 2022 года.