«Милан» готов продлить контракт с Оливье Жиру до 2025 года

«Милан» хочет продлить контракт с нападающим Оливье Жиру, сообщает Foot Mercato. Стороны уже начали переговоры о новом соглашение.

Новое соглашение будет рассчитано до июня 2025 года. Текущий контракт 35-летнего форварда истекает в следующем сезоне.

Жиру перешел в «Милан» прошлым летом из «Челси». В сезоне-2021/22 французский нападающий провел 38 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 3 ассиста.

В составе «Милана» он стал чемпионом Италии в прошедшем сезоне.