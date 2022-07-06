«Милан» готов продлить контракт с Оливье Жиру до 2025 года
«Милан» хочет продлить контракт с нападающим Оливье Жиру, сообщает Foot Mercato. Стороны уже начали переговоры о новом соглашение.
Новое соглашение будет рассчитано до июня 2025 года. Текущий контракт 35-летнего форварда истекает в следующем сезоне.
Жиру перешел в «Милан» прошлым летом из «Челси». В сезоне-2021/22 французский нападающий провел 38 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 3 ассиста.
В составе «Милана» он стал чемпионом Италии в прошедшем сезоне.
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|Наполи
|0
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|0-0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
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6
|Рома
|0
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|0
|0
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7
|Фиорентина
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8
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9
|Верона
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|0
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10
|Торино
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|0
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11
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
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|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
|0
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|0
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20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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