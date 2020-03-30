Агент Мартинеса: «Его постоянный рост означает, что лучшие команды в мире с интересом смотрят на Лаутаро»

Агент форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса Бето Яке прокомментировал возможный интерес со стороны «Барселоны» и «Реала».

— Говорят, что «Барселона» и «Реал» хотят его купить, но он ведет себя так, как будто ничего не происходит, — приводит слова Яке Radio del Plata . - Другие не спали бы по ночам.

Он никогда не звонит мне, чтобы спросить, правдивы ли слухи. Он сосредоточен на работе. Мы разговаривали со многими людьми, но не более того.