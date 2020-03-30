Агент Мартинеса: «Его постоянный рост означает, что лучшие команды в мире с интересом смотрят на Лаутаро»
23:12
Агент форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса Бето Яке прокомментировал возможный интерес со стороны «Барселоны» и «Реала».
— Говорят, что «Барселона» и «Реал» хотят его купить, но он ведет себя так, как будто ничего не происходит, — приводит слова Яке Radio del Plata. - Другие не спали бы по ночам.
Он никогда не звонит мне, чтобы спросить, правдивы ли слухи. Он сосредоточен на работе. Мы разговаривали со многими людьми, но не более того.
Его постоянный рост означает, что лучшие команды в мире с интересом смотрят на Лаутаро. Мы надеемся, что его усилия будут вознаграждены, как он того заслуживает.