«Интер» готов продать Лукаку за 120 миллионов евро

«Интер» рассматривает возможность продажи нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Corriere dello Sport.

По информации СМИ, «Интер» может продать нападающего из-за финансовых проблем, но клуб даст согласие на трансфер, только если за него предложат около 120 миллионов евро. Ранее стало известно, что интерес к Лукаку проявляет «Манчестер Сити».

В текущем сезоне 27-летний бельгиец провел 34 матча в чемпионате Италии, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.