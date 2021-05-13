«Интер» готов продать Лукаку за 120 миллионов евро
17:51
«Интер» рассматривает возможность продажи нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Corriere dello Sport.
По информации СМИ, «Интер» может продать нападающего из-за финансовых проблем, но клуб даст согласие на трансфер, только если за него предложат около 120 миллионов евро. Ранее стало известно, что интерес к Лукаку проявляет «Манчестер Сити».
В текущем сезоне 27-летний бельгиец провел 34 матча в чемпионате Италии, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/inter/2021/05/12-81604337/calciomercato_inter_lukaku_hakimi_e_altri_top_in_bilico_e_conte_
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