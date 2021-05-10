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Президент «Интера» просит игроков отказаться от зарплаты за два месяца

20:37
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Президент «Интера» Стивен Чжан попросил игроков отказаться от двухмесячной зарплаты, чтобы помочь клубу решить финансовые проблемы, сообщает Sky Sport Italia.

Из-за последствий пандемии коронавируса, «Интер» понес убытки, в связи с чем руководство клуба приняло решение обратиться к игрокам. Президент встретился со всеми игроками. Каждый из футболистов будет принимать решение по этому поводу индивидуально.

Ранее сообщалось, что «Интер» также попросил футболистов отказаться от премии за скудетто. Гендиректор клуба Джузеппе Маротта опроверг это. «Интер» досрочно обеспечил себе чемпионский титул в Италии. При этом команда не вышла из группы в Лиге чемпионов, заняв последнее место.

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