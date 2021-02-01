Агент ФИФА высказался о перспективах Кокорина в «Фиорентине»

Агент ФИФА Маттео Матерацци высказался по поводу трансфера Александра Кокорина в «Фиорентину». Форвард перешел во флорентийский клуб из «Спартака» 27 января, подписав контракт на 3,5 года.

«Отличный игрок, мне любопытно увидеть его в Серии А. В целом я действительно думаю, что командой была проделана хорошая работа: результаты не соответствуют ожиданиями, по порой бывают непредвиденные моменты», — цитирует fiorentinauno.com Матерацци.