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Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком «Аталанты»

19:02
Виктор Коваленко. Фото ФК "Шахтер".
Виктор Коваленко. Фото ФК "Шахтер".
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Новичок «Аталанты» полузащитник Виктор Коваленко будет зарабатывать в новой команде два миллиона евро в год после уплаты налогов, сообщает Calcio e Finanza. Также в сообщении указано, что контракт игрока будет действовать до 30 июня 2025 года.

Таким образом, украинец станет самым высокооплачиваемым игроком команды. Такая же зарплата была у Алехандро Гомеса, который перешел в «Севилью». По 1,8 миллиона за сезон зарабатывают Йосип Иличич, Луис Муриэль и Дуван Сапата. Зарплата Алексей Миранчука — 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 24-летний Виктор Коваленко провел 11 матчей за «Шахтер» и забил четыре гола

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