Артуро Видаль может перейти во «Фламенго» в ближайшие дни

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль близок к переходу во «Фламенго», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в ближайшие дни у 35-летнего чилийца состоится встреча с представителями бразильского клуба, на котором стороны могут заключить соглашение.

«Фламенго» предлагает Видалю контракт на 2 года.

Видаль выступает за «Интер» с сентября 2020 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 41 матче за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.