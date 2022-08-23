Агент Лахтер: «Миранчуку в Италии делать нечего. И сейчас не поменял своего мнения»

Известный футбольный агент Деннис Лахтер высказался о переходе полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды.

— Как вам переход Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино»?

— Как естественный процесс, который должен был завершиться как минимум полгода назад.

— Вас не удивляет, что это снова Италия? Вы мне в прошлогоднем большом интервью говорили, что Миранчуку в Италии делать нечего.

— И сейчас не поменял своего мнения.

— Его первый гол за «Торино» — случайность?

— Случайностей не бывает. Любая случайность закономерна: это стечение места, времени и обстоятельств. Существует куча факторов, когда человек забивает мяч, а после наступает долгая-долгая засуха. Ни в коей мере не обесцениваю его забитый гол — в добрый час.

Возможно, гол добавит ему вистов в самооценке и отношении к футболу. Чем черт не шутит. Забил? Молодец! Стоит за него порадоваться. Придаст ли это импульс в ментальном изменении отношения к выбранной профессии и к требованиям серии А — большой вопрос, — цитирует Лахтера Eurostavka.ru.

По информации пресс-службы «Торино», Миранчук выбыл на 30-40 дней из-за мышечного повреждения, которое получил в дебютном матче за тринцев.