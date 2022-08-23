Нападающий «Ромы» Клюйверт дал согласие на переход в «Фулхэм»

«Фулхэм» согласовал условия контракта с нападающим «Ромы» Джастином Клюйвертом. Футболист уже дал согласие на переход в английский клуб и не рассматривает другие варианты продолжения карьеры, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В данный момент «Фулхэм» ведет переговоры с «Ромой» о сумме трансфера за 23-летнего нидерландца.

В прошлом сезоне Клюйверт выступал за «Ниццу» на правах аренды из «Ромы». В составе французской команды форвард забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.