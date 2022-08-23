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Сегодня, 16:21

Нападающий «Ромы» Клюйверт дал согласие на переход в «Фулхэм»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Фулхэм» согласовал условия контракта с нападающим «Ромы» Джастином Клюйвертом. Футболист уже дал согласие на переход в английский клуб и не рассматривает другие варианты продолжения карьеры, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В данный момент «Фулхэм» ведет переговоры с «Ромой» о сумме трансфера за 23-летнего нидерландца.

В прошлом сезоне Клюйверт выступал за «Ниццу» на правах аренды из «Ромы». В составе французской команды форвард забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

ФК Рома
ФК Фулхэм
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 Рома 2 2 0 0 2-0 6
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 Милан 2 1 1 0 5-3 4
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 Аталанта 2 1 1 0 3-1 4
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 Торино 2 1 1 0 2-1 4
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 Лацио 2 1 1 0 2-1 4
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 Ювентус 2 1 1 0 3-0 4
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 Фиорентина 2 1 1 0 3-2 4
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 Удинезе 2 0 1 1 2-4 1
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 Верона 2 0 1 1 3-6 1
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 Кремонезе 2 0 0 2 2-4 0
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 Лечче 2 0 0 2 1-3 0
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38 тур
26.08 19:30
Монца – Удинезе
 - : -
26.08 21:45
Лацио – Интер
 - : -
27.08 19:30
Кремонезе – Торино
 - : -
27.08 19:30
Ювентус – Рома
 - : -
27.08 21:45
Милан – Болонья
 - : -
27.08 21:45
Специя – Сассуоло
 - : -
28.08 19:30
Салернитана – Сампдория
 - : -
28.08 19:30
Верона – Аталанта
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Фиорентина – Наполи
 - : -
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Лечче – Эмполи
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Хвича Кварацхелия

Наполи

 3
Тома Анри

Тома Анри

Верона

 2
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 2
П
Петр Зелиньски

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Наполи

 2
Маттео Дармиан

Маттео Дармиан

Интер

 1
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И К Ж
Неуэн Перес

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Удинезе

 2 1 1
Луиш Машимиану

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Лацио

 1 1 0
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Болонья

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