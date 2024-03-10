Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

10 марта, 15:11

Моуринью поделился мнением о своем будущем

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, что думает о своем будущем. Два месяца специалист находится без работы после увольнения из «Ромы».

«Я хочу работать. Я просто не хочу принять неправильное решение. Мне нужно дождаться подходящего проекта, который меня мотивирует. Но если бы у меня появилась возможность работать завтра, я бы работал завтра», — цитирует Моуринью beIN Sports.

В январе 2024 года Моуринью покинул пост главного тренера «Ромы» по причине неудовлетворительных результатов команды. Его сменил Даниэле де Росси.

ФК Рома
Жозе Моуринью
1
Читайте также
В возрасте 89 лет умер народный артист РФ Александр Ширвиндт
Стали известны пары 1/2 финала пути РПЛ Кубка России
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
«Сити» подозревает УЕФА в заговоре, а «Барселона» собирается следить за Мбаппе. Что произошло после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Монца» победила «Дженоа» благодаря голу Мальдини

Агент Буффона — о встрече итальянца с Хасбиком: «Развлекается»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 28 24 3 1 70-13 75
2
 Милан 28 18 5 5 52-32 59
3
 Ювентус 28 17 7 4 44-23 58
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 28 14 6 8 54-35 48
6
 Аталанта 28 14 5 9 51-32 47
7
 Наполи 28 12 8 8 43-32 44
8
 Фиорентина 28 12 7 9 41-32 43
9
 Лацио 28 12 4 12 33-31 40
10
 Монца 28 10 9 9 31-36 39
11
 Торино 28 9 11 8 26-26 38
12
 Дженоа 28 8 9 11 31-36 33
13
 Удинезе 28 4 15 9 28-42 27
14
 Верона 28 6 8 14 25-36 26
15
 Кальяри 28 6 8 14 29-49 26
16
 Лечче 28 5 10 13 25-45 25
17
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
18
 Фрозиноне 28 6 6 16 35-57 24
19
 Сассуоло 28 6 5 17 33-55 23
20
 Салернитана 28 2 8 18 23-58 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.03 22:45
Эмполи – Болонья
 0 : 1
16.03 17:00
Монца – Кальяри
 - : -
16.03 17:00
Удинезе – Торино
 - : -
16.03 20:00
Салернитана – Лечче
 - : -
16.03 22:45
Фрозиноне – Лацио
 - : -
17.03 14:30
Ювентус – Дженоа
 - : -
17.03 17:00
Верона – Милан
 - : -
17.03 20:00
Рома – Сассуоло
 - : -
17.03 20:00
Аталанта – Фиорентина
 - : -
17.03 22:45
Интер – Наполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Уэстон Маккенни

Уэстон Маккенни

Ювентус

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 26 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 19 1 5
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 23 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости