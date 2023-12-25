Маццарри опоздал на клубный автобус и добирался до Неаполя на такси после матча «Рома» — «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри добирался до Неаполя на такси после выездного матча с «Ромой» (0:2) в 17-м туре серии А. Встреча проходила на «Стадио Олимпико» в Риме.

Как сообщает Repubblica, специалист задержался на послематчевом интервью и автобус действующих чемпионов Италии уехал без него. Из Рима в Неаполь тренер добирался на такси. Расстояние между городами составляет 223 километра.

62-летний тренер возглавил «Наполи» в ноябре этого года, подписав контракт до лета 2024-го. Клуб потерпел 3 поражения в последних 5 матчах в серии А и занимает 7-е место в турнирной таблице (27 очков).