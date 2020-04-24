Аарон Рэмси: «Первый разговор с Роналду сразу заставил чувствовать себя в «Ювентусе» непринужденно»
15:45
Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси рассказал об игре с форвардом Криштиану Роналду.
— Помимо того, что Криштиану невероятный игрок, он также очень хороший человек, один из лучших в истории футбола, — сказал Рэмси в прямом эфире в Instagram. - Я увидел его на первой тренировке, потом пошел в столовую, и он попросил меня сесть рядом с ним.
Мы много говорили, и это поразило меня, потому что это сразу заставило меня чувствовать себя непринужденно. Криштиану замечательный человек. Он любит своих товарищей по команде и всегда выкладывается на тренировках.