Гомес приступил к полноценным тренировкам впервые за 5 месяцев

Нападающий "Фиорентины" Марио Гомес, пропустивший около пяти месяцев из-за травмы колена, сегодня приступил к тренировкам в общей группе, информирует Tmw. 27-летний немец, напомним, получил повреждение 15 сентября в матче 3-го тура чемпионата Италии с "Кальяри". В трех встречах серии А этого сезона форвард провел два гола и стал автором одной результативной передачи. Сообщается, что Гомес поприветствовал своих партнеров шуткой: "Всем привет. Очень приятно. Меня зовут Марио".