Куадрадо готов покинуть «Ювентус» летом в качестве свободного агента

Защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо может сменить клуб по окончании текущего сезона, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, колумбиец покинет туринский клуб в качестве свободного агента.

В текущем сезоне серии А Куадрадо провел за «Юве» 17 матчей, отметившись 3 результативными передачами.

В составе итальянской команды 34-летний футболист играет с лета 2017 года. Его трансферная стоимость — 5 миллионов евро.