16 лет назад Шевченко получил «Золотой мяч»

«Милан» в клубных соцсетях вспомнил, что 13 декабря 2004 года нападающий команды Андрей Шевченко получил «Золотой мяч».

Украинский нападающий в голосовании опередил двух полузащитников «Барселоны» — Деку и Роналдинью.

На данный момент 44-летний Шевченко — главный тренер национальной сборной Украины.

#OnThisDay in 2004 ?? @jksheva7's unforgettable (and well-deserved) achievement: the Ballon d'Or ???



Un traguardo indimenticabile: Andriy Shevchenko conquista il Pallone d'Oro ??? #SempreMilan pic.twitter.com/H8HEIofxDy