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Сегодня, 12:31

Защитник «Аякса» Мартинес готов перейти только в клуб из АПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Аякса» Лисандро Мартинес и его представители намерены пообщаться с советом директоров клуба о переходе игрока.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, 24-летний футболист хочет играть в АПЛ. Защитник намерен сделать выбор между предложениями «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», надеясь, что «Аякс» его отпустит.

Ранее «МЮ» предложил амстердамцам за Мартинеса 41 миллион евро и четыре миллиона бонусами. Отмечается, что «Аякс» отклонит новое предложение, так как хочет получить не менее 50 миллионов евро за Мартинеса.

В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 36 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://t.co/ivkaHhCNvu
Футбол
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
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