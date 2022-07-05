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Сегодня, 21:13

«Аякс» согласовал условия контракта с нападающим «Тоттенхэма» Бергвейном

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Тоттенхэм» Стивен Бергвейн близок к переходу в «Аякс», сообщает в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Клубы достигли договоренности между собой о сумме трансфера в размере 30 миллионов евро.

Также «Аякс» согласовал личные условия контракта с футболистом. Договор игрока может быть рассчитан до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Бергвейн провел 31 матч за английский клуб, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

ФК Аякс
ФК Тоттенхэм Хотспур
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