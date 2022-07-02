«Манчестер Юнайтед» предложил «Аяксу» 41 миллион евро и бонусы за Мартинеса

«Манчестер Юнайтед» увеличил предложение по трансферу защитника «Аякса» Лисандро Мартинеса, сообщает De Telegraaf.

Ранее сообщалось, что манкунианцы предложили амстердамскому клубу 40 миллионов евро за 24-летнего аргентинца.

По информации источника, манкунианский клуб предложил амстердамцам за защитника 41 миллионов евро и четыре миллиона бонусами.

Отмечается, что «Аякс» отклонит новое предложение «Манчестер Юнайтед», так как хочет получить не менее 50 миллионов евро за Мартинеса.

В прошедшем сезоне Лисандро забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 36 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Контракт защитника с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.