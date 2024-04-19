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Сегодня, 19:03

С «Витесса» сняли 18 очков в таблице чемпионата Нидерландов

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Независимый лицензионный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) снял с «Витесса» 18 очков, сообщается на сайте клуба.

Причиной стали нарушения лицензионных требований. У клуба неправильно были составлены отчеты.

«Витесс» решил не обжаловать приговор лицензионного комитета. В конце концов, клуб хочет сосредоточиться на сохранении лицензии. Подобная апелляция этому не поспособствует", — сказано в сообщении «Витесса».

Теперь у команды -1 очко в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Источник: Официальный сайт «Витесса»
Футбол
ФК Витесс
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