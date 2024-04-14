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Сегодня, 06:38

Дест не планирует возвращаться в «Барселону»

Виктория Кравченко
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Защитник ПСВ Серджино Дест, права на которого принадлежат «Барселоне», не планирует возвращаться в каталонский клуб

«В ПСВ довольны мной, я наслаждаюсь временем, проведенным здесь. Возвращение в «Барселону»? Нет, я хочу развиваться. Где бы я ни оказался, я хочу постоянно играть и развиваться», — сказал Дест ESPN.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 25 матчей в чемпионате Голландии, забив 2 гола и сделав 6 результативных передач.

ФК Барселона
ФК ПСВ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 31 24 6 1 67-20 78
2
 Барселона 31 21 7 3 62-34 70
3
 Жирона 31 20 5 6 63-39 65
4
 Атлетико 31 19 4 8 59-36 61
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Бетис 31 11 12 8 38-37 45
8
 Валенсия 30 12 8 10 33-32 44
9
 Хетафе 31 9 12 10 37-43 39
10
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
11
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 31 6 13 12 25-36 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 31 6 13 12 25-38 31
17
 Сельта 31 6 10 15 33-46 28
18
 Кадис 31 4 13 14 21-41 25
19
 Гранада 30 2 8 20 30-60 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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