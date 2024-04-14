Дест не планирует возвращаться в «Барселону»
Защитник ПСВ Серджино Дест, права на которого принадлежат «Барселоне», не планирует возвращаться в каталонский клуб
«В ПСВ довольны мной, я наслаждаюсь временем, проведенным здесь. Возвращение в «Барселону»? Нет, я хочу развиваться. Где бы я ни оказался, я хочу постоянно играть и развиваться», — сказал Дест ESPN.
В этом сезоне 23-летний футболист провел 25 матчей в чемпионате Голландии, забив 2 гола и сделав 6 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|31
|24
|6
|1
|67-20
|78
|
2
|Барселона
|31
|21
|7
|3
|62-34
|70
|
3
|Жирона
|31
|20
|5
|6
|63-39
|65
|
4
|Атлетико
|31
|19
|4
|8
|59-36
|61
|
5
|Атлетик
|30
|16
|8
|6
|50-28
|56
|
6
|Р. Сосьедад
|30
|13
|10
|7
|43-31
|49
|
7
|Бетис
|31
|11
|12
|8
|38-37
|45
|
8
|Валенсия
|30
|12
|8
|10
|33-32
|44
|
9
|Хетафе
|31
|9
|12
|10
|37-43
|39
|
10
|Осасуна
|30
|11
|6
|13
|36-43
|39
|
11
|Вильярреал
|30
|10
|8
|12
|48-53
|38
|
12
|Лас-Пальмас
|30
|10
|7
|13
|29-33
|37
|
13
|Алавес
|30
|8
|8
|14
|26-36
|32
|
14
|Мальорка
|31
|6
|13
|12
|25-36
|31
|
15
|Севилья
|30
|7
|10
|13
|37-44
|31
|
16
|Р. Вальекано
|31
|6
|13
|12
|25-38
|31
|
17
|Сельта
|31
|6
|10
|15
|33-46
|28
|
18
|Кадис
|31
|4
|13
|14
|21-41
|25
|
19
|Гранада
|30
|2
|8
|20
|30-60
|14
|
20
|Альмерия
|30
|1
|10
|19
|28-60
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.04
|22:00
|
Бетис – Сельта
|2 : 1
|13.04
|15:00
|
Атлетико – Жирона
|3 : 1
|13.04
|17:15
|
Р. Вальекано – Хетафе
|0 : 0
|13.04
|19:30
|
Мальорка – Реал
|0 : 1
|13.04
|22:00
|
Кадис – Барселона
|0 : 1
|14.04
|15:00
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|14.04
|17:15
|
Гранада – Алавес
|- : -
|14.04
|19:30
|
Атлетик – Вильярреал
|- : -
|14.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Альмерия
|- : -
|15.04
|22:00
|
Осасуна – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|17
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|23
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
Новости