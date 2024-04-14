Дест не планирует возвращаться в «Барселону»

Защитник ПСВ Серджино Дест, права на которого принадлежат «Барселоне», не планирует возвращаться в каталонский клуб

«В ПСВ довольны мной, я наслаждаюсь временем, проведенным здесь. Возвращение в «Барселону»? Нет, я хочу развиваться. Где бы я ни оказался, я хочу постоянно играть и развиваться», — сказал Дест ESPN.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 25 матчей в чемпионате Голландии, забив 2 гола и сделав 6 результативных передач.