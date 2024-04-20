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Сегодня, 04:01

«Аякс» хочет пригласить Хави на пост главного тренера

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хави.
Фото AFP

Руководство «Аякса» рассматривает главного тренера «Барселоны» Хави в качестве основного кандидата на пост наставника амстердамской команды, утверждает Football Espana со ссылкой на Sport.es.

«Аякс» считает 44-летнего испанского специалиста способным вернуть клуб на былой уровень и готов подписать с ним контракт до 2026 года.

В январе Хави объявил, что покинет «Барселону» в конце сезона, после этого команда проиграла только один матч — в 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:4). Он возглавляет каталонцев с ноября 2021 года.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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