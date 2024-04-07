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«Аякс» проиграл «Фейеноорду» со счетом 0:6 — это худший результат клуба за последние 97 лет

Руслан Минаев
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«Аякс» проиграл на выезде «Фейеноорду» в 29-м туре чемпионата Нидерландов — 0:6.

Хозяева забили по три гола в каждом из таймов. По дублю оформили Игор Пайшао и Янкуба Минте. Разница по ударам по воротам составила 30:1 в пользу роттердамского клуба.

«Аякс» потерпел крупнейшее поражение за последние 97 лет. В 1927 году амстердамцы проиграли «Твенте» в Кубке Нидерландов со счетом 0:7.

«Аякс» с 45 очками занимает шестое место в таблице эредивизи. «Фейеноорд» с 69 очками — на второй строчке.

Нидерланды. Высший дивизион. 29-й тур
07 апр, 00:00. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
6:0
Аякс

ФК Аякс
ФК Фейеноорд
0
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