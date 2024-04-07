«Аякс» проиграл «Фейеноорду» со счетом 0:6 — это худший результат клуба за последние 97 лет

«Аякс» проиграл на выезде «Фейеноорду» в 29-м туре чемпионата Нидерландов — 0:6.

Хозяева забили по три гола в каждом из таймов. По дублю оформили Игор Пайшао и Янкуба Минте. Разница по ударам по воротам составила 30:1 в пользу роттердамского клуба.

«Аякс» потерпел крупнейшее поражение за последние 97 лет. В 1927 году амстердамцы проиграли «Твенте» в Кубке Нидерландов со счетом 0:7.

«Аякс» с 45 очками занимает шестое место в таблице эредивизи. «Фейеноорд» с 69 очками — на второй строчке.