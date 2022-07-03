Де Йонг: «Возвращение в «ПСВ» вызывает массу эмоций»

Форвард «ПСВ» Люк де Йонг поделился впечатлениями от перехода в голландский клуб.

«Я снова дома — такие у меня ощущения. Для меня выбор был совершенно несложным. Возвращение вызывает массу эмоций. В последние недели я читал много мнений, болельщики хотели этого, и я также подумал, что это будет замечательно. Не могу дождаться, когда снова забью голы за «ПСВ». Вместе в новом сезоне мы можем добиться многого.

Все годы, что я здесь провел, мы шли за титулом. Мне кажется логичным, что я хочу делать это снова. Кроме того, у меня большое желание выступать с «ПСВ» в Лиге чемпионов. Иметь возможность играть на нашем стадионе — это фантастика», — приводит слова де Йонга официальный сайт клуба.

31-летний голландец вернулся в «ПСВ» в качестве свободного агента.

В прошедшем сезоне де Йонг сыграл в 29 матчах во всех турнирах за «Барселону», забил 7 голов и сделал 1 голевую передачу.