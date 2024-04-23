Стал известен главный претендент на замену Клоппа в «Ливерпуле»

Руководство «Ливерпуля» определилось с основным кандидатом на пост главного тренера клуба, сообщает The Telegraph.

По информации источника, в качестве замены Юргену Клоппу «мерсисайдцы» видят нидерландского специалиста Арне Слота, в данный момент возглавляющего «Фейеноорд». Англичанам импонирует игровой стиль 45-летнего специалиста и его способность добиваться высоких результатов при ограниченных финансовых возможностях клуба.

Слот возглавил «Фейеноорд» в июле 2021 года. Под его руководством роттердамцы стали чемпионами Нидерландов и обладателями Кубка страны. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

В текущем розыгрыше эредивизи «Фейеноорд» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 72 очка в 30 турах.