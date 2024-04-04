Бывший клуб Слуцкого «Витесс» может прекратить существование

Нидерландский «Витесс» рискует лишиться лицензии на будущий сезон и прекратить существование.

Об этом рассказал временный директор клуба Эдвин Рейнтьес.

«Шансы довольно высоки. Иначе меня бы не позвали решать эту проблему. Если вы так долго не можете получить лицензию, значит, что-то идет не так», — приводит слова Рейнтьеса ESPN.

После 28 туров «Витесс» с 17 очками занимает предпоследнее место в чемпионате Нидерландов. Команда с 1989 года неизменно выступает в высшем дивизионе страны.

С 2018 по 2019 год «Витесс» тренировал россиянин Леонид Слуцкий.