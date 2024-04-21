«Фейеноорд» обыграл «Неймеген» и завоевал Кубок Нидерландов в 14-й раз

«Фейеноорд» обыграл «Неймеген» в финальном матче Кубка Нидерландов — 1:0

Единственный гол на 59-й минуте забил форвард Игор Пайшао.

«Фейеноорд» в 14-й раз в своей истории завоевал Кубок Нидерландов. Больше побед в турнире только у «Аякса» — 20.

Встречу на полчаса прервали из-за пожара. Возгорание началось в начале второго тайма при счете 0:0. На трибунах загорелся один из баннеров болельщиков. Арбитр прервал матч и увел команды с поля, к месту прибыли пожарные.