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«Фейеноорд» обыграл «Неймеген» и завоевал Кубок Нидерландов в 14-й раз

Виктория Кравченко
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«Фейеноорд» обыграл «Неймеген» в финальном матче Кубка Нидерландов — 1:0

Единственный гол на 59-й минуте забил форвард Игор Пайшао.

«Фейеноорд» в 14-й раз в своей истории завоевал Кубок Нидерландов. Больше побед в турнире только у «Аякса» — 20.

Встречу на полчаса прервали из-за пожара. Возгорание началось в начале второго тайма при счете 0:0. На трибунах загорелся один из баннеров болельщиков. Арбитр прервал матч и увел команды с поля, к месту прибыли пожарные.

ФК Фейеноорд
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