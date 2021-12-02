«Пьяный болван без гордости». Что сгубило карьеру великого Пола Гаскойна

История кумира Руни и Джеррарда, которого обожала и одновременно ненавидела вся Англия.

Пол Гаскойн — легенда британского футбола. В конце прошлого века Газза считался одним из лучших игроков планеты, а его эпохальный гол в ворота сборной Шотландии на Евро-1996 вспоминают до сих пор.

Гаскойна обожали не только болельщики — Стивен Джеррард и Уэйн Руни признавались, что в детстве Пол был их кумиром.

Как же жаль, что Гаскойн не до конца реализовал талант в большом футболе. «СЭ» вспоминает, почему Газза так и не смог раскрыться до конца.

Буйный характер и странные выходки

В начале карьеры Гаскойн поражал многих. И касалось это не только перформанса на поле. Сэр Алекс Фергюсон идеально описал, с какими проблемами можно было столкнуться с Полом в повседневной жизни.

«Гаскойн был глотком свежего воздуха: всегда играл с улыбкой, действовал хитро, но при этом агрессивно. Пол любил играть — и еще больше любил выигрывать. У «МЮ» была возможность заполучить его в 1987 году. Мы общались с Гаскойном за день до того, как я должен был уехать в отпуск. Он сказал мне: «Господин Фергюсон, езжайте отдыхать и не волнуйтесь — я перейду в «Манчестер Юнайтед».

И вот я в отпуске, лежу у бассейна, как вдруг меня подзывают к администратору. Оказалось, что мне звонил Мартин Эдвардс (президент «МЮ». — Прим. «СЭ»). Он сказал, что Гаскойна перехватил «Тоттенхэм». Определяющим фактором в переходе стало то, что «шпоры» купили его родителям дом на северо-востоке Лондона. Думаю, Пол совершил тогда большую ошибку. Он, скорее всего, и сам это прекрасно понимает".

Характер Газзы и его поступки — отдельная история. Тони Каннингему, своему темнокожему партнеру по «Ньюкаслу», Пол однажды подарил абонемент в солярий. А перебравшись в Лондон, Гаскойн уговорил водителя автобуса дать ему порулить — в итоге почти час он катал пассажиров по городу, причем делал это, мягко говоря, не совсем аккуратно.

Однажды Пол признался, что перед матчами сборной Англии на удачу держался за пенис Леса Фердинанда. «Я спросил — он разрешил. В том матче я забил гол. Я подумал: «Блин, это гениально!» Потом это уже стало традицией», — сказал Гаскойн. Сам Фердинанд позже заявил, что Газза все выдумал.

И подобных примеров немало. Гаскойна любили фанаты, он оставался в хороших отношениях практически со всеми партнерами по команде. Однако не все понимали его специфический юмор — особенно СМИ и тренеры.

Алкогольная зависимость

Но куда большей проблемой для Пола стал образ жизни за пределами тренировочной базы. «Я всегда буду алкоголиком, — признался по окончании карьеры Гаскойн. — Теперь я пью не каждый день, как это было раньше, а только когда хочу. Я наслаждаюсь жизнью».

Впервые Газза попробовал алкоголь в 14 лет — и на протяжении всей карьеры не мог избавиться от зависимости. Доходило до того, что Пол выпивал перед тренировками и даже во время матчей. Однажды — во времена «Рейнджерса» — у него совсем не шла игра, в перерыве он отправился в бар на стадионе, осушил пинту и забил два мяча во втором тайме, принеся своей команде победу. Представить такое в наше время невозможно.

Перед домашним для Англии чемпионатом Европы 1996 года Гаскойн пытался бросить. Получилось не очень: за две недели до турнира Пол в компании товарищей по сборной отправился в Гонконг, где напился до беспамятства. Там же Газза придумал легендарное празднование гола в ворота шотландцев — «кресло дантиста».

Такое название получил алкоаттракцион, который придумали футболисты в гонконгском пабе. «Пациент» садился в кресло, где в него вливали спиртное. Помимо Гаскойна, в той пьянке засветились еще как минимум девять игроков сборной Англии. Несмотря на это, СМИ набросились с критикой только на Пола. «Только посмотрите на Газзу... Пьяный болван без гордости», — гласила подпись к фото из бара на первой странице The Sun.

Обложка The Sun.

Запрещенные вещества

Помимо алкогольной зависимости Гаскойн страдал и от наркотической. После распавшегося брака Пол долгое время сидел на антидепрессантах — за день мог употребить до 30 таблеток! А вскоре перешел на более тяжелые вещества. Газза вспоминал, что перед важными матчами любил запить «дорожку» несколькими стаканами бренди.

После окончания карьеры Гаскойна чаще видели за барной стойкой, но иногда Пол срывался и переходил на наркотики. Однажды он переборщил с кокаином и влип в комичную историю: в новостном выпуске Пол увидел, как мужчина убил свою бывшую девушку и ее парня, и принял его за своего друга, с которым когда-то рыбачил. Гаскойн взял с собой удочку и поехал на место происшествия, но был отправлен полицейскими домой.

По окончании карьеры Газза пытался стать тренером, но с этой идеей ничего не выгорело. Вместо этого Пол не вылезал из наркологических клиник и постоянно попадал на первые полосы британских таблоидов.

Tomorrow's front page: Booze fears for sad Paul Gascoigne as he's taken to hospital: http://t.co/d1vdnNAHUJ pic.twitter.com/jVPLeH2bNH — The Sun (@TheSun) August 21, 2014

Все это привело к тому, что в 2018 году Гаскойн «зашился»: сделал операцию по вживлению специальных капсул в желудок. Они помогают Полу держаться в стороне от пагубных привычек — если что-то попадает в организм, то Газзу сразу же выворачивает.

Тяжелые травмы

На эмоциональном состоянии Гаскойна, приведшем к таким последствиям, сказались в том числе проблемы со здоровьем. Он пропустил целый сезон-1991/92, залечивая больное колено. Из-за этого едва не сорвался переход Гаскойна в «Лацио» — итальянцы год думали, брать ли его.

В итоге трансфер в Италию состоялся, но Дино Дзофф, главный тренер «Лацио», не мог ужиться с проблемным хавбеком. Вдобавок к этому Газза получил еще две тяжелые травмы — двойной перелом ноги и очередное повреждение колена. В общей сложности за три года в «Лацио» Гаскойн провел 47 матчей, в которых забил лишь шесть голов.

«Он ел мороженое на завтрак, пил пиво на ланч, а во время травм его раздувало, как кита. Но игровые качества... Он был прекрасен, черт возьми! Я любил этого парня. Это гений, артист, но иногда он заставлял меня просто рвать на себе волосы», — вспоминал Дзофф.

«На пике это был один из лучших игроков в мире, — рассказывал бывший партнер Гаскойна по «Рейнджерс» Бриан Лаудруп. — Он двигался с мячом так, что был практически неуязвим для соперников. И еще это настоящий победитель, в арсенале которого были отличная техника и прекрасный удар. Невероятный талант от природы».

Уэйн Руни тоже был без ума от Пола: «Гаскойн был моим кумиром, и я мечтал стать таким, как он. Даже сегодня я по-прежнему уверен, что это лучший игрок в истории английского футбола».