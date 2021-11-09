Угонял машины, держал бордель, отсидел за фальшивомонетничество. Как легендарный игрок «Арсенала» стал преступником

Питер Стори умел зажигать.

В 76-летнем дедушке, живущем на юге Франции, тяжело разглядеть футбольное прошлое. А между прочим, Питер Стори — один из лучших футболистов в истории лондонского «Арсенала», на счету которого более 500 матчей за клуб.

Сейчас Стори, как и подобает человеку в столь преклонном возрасте, ведет спокойный образ жизни. Но 50 лет назад все было иначе. В 1970-х он наводил ужас на оппонентов и считался настоящим футбольным тафгаем. За пределами поля Питер тоже пошумел: у него шесть судимостей и три года за решеткой.

«У меня было много прозвищ: Убийца, Хулиган, Человек-с-топором, Подлец»

Питер Стори олицетворял британский футбол — настоящий и мужской, без намека на жалость к себе и соперникам. Он мог сыграть на нескольких позициях, но чаще всего выходил справа в защите. И даже там прилично забивал. Например, в полуфинале Кубка Англии сезона-1970/71 Питер оформил дубль в ворота «Сток Сити» (2:2).

В 1960-х и 1970-х годах Стори считался одним из самых жестких футболистов Англии. Питер не просто фолил, а делал это грубо и порой даже цинично. «У меня было много прозвищ: Убийца, Хулиган, Человек-с-топором, Подлец», — вспоминал он в автобиографии.

Стиль игры Питера даже для той эпохи был чересчур агрессивным, не говоря уже о современном футболе. Тем не менее Стори ценили в «Арсенале» и всячески пытались использовать его козыри. Часто он действовал персонально против лучшего игрока чужой команды: «Ты знаешь, что делать, Питер», — так звучала обычная установка перед матчем.

Алкоголь, завершение карьеры и первая судимость

В начале карьеры Питер думал только о футболе и старался избегать тусовок, на которые его звали партнеры по «Арсеналу». Но со временем Стори стал все чаще пропадать в пабах и пристрастился к алкоголю. Из-за этого распался первый брак Питера, причем всего через полгода после свадьбы.

Peter Storey at Highbury, October 1976 @storeyanthony pic.twitter.com/dNRDF9P5mV — The N5 History (@TheN5News) September 19, 2021

Еще выступая за «Арсенал», Стори вложился в лондонский паб Jolly Farmers. Там он сдружился с местными бандитами и к 30 годам окончательно забил на футбол. Питер выпал из основы — всего 12 и 14 матчей соответственно в двух последних сезонах за «Арсенал». Не помог перезагрузить карьеру даже переход в «Фулхэм», представлявший тогда второй дивизион Англии.

Спустя два года после завершения карьеры Питер предстал перед судом. Бывший игрок «Арсенала» и сборной Англии, как оказалось, открыл собственный бордель. Ему дали условный срок и выписали штраф, однако история на этом не закончилась. Позже выяснилось, что Стори планировал заработать на борделе и сбежать из страны.

Три года за фальшивомонетничество

В пабе Jolly Farmers Питер познакомился с братьями Барри. Они уговорили бывшего футболиста помочь им в мутной схеме, которая в итоге была связана с фальшивомонетничеством. «Я никогда не был преступником. Я просто глупый бывший футболист, у которого денег чуть больше, чем здравого смысла. Все, что я сделал, так это одолжил немного денег плохим парням», — объяснял Стори.

Питер был арестован и отпущен под залог. Кстати, находясь под следствием, он и организовал бордель. После этого Стори собирался сбежать в Испанию, но не успел: сначала его осудили на полгода условно, а потом дали три года за фальшивомонетничество.

?Happy Birthday to former Gunner, Peter Storey (28 Sep 62 > 02 Mar 77-501 app's:17 goals), b. #OTD 1945 in Farnham, Surrey, ...



?? «I liked to get in and hit them hard early. It was a dirty job but someone had to do it and I did it well. Get tight and make their lives a misery» pic.twitter.com/e27mV0bkcf — ??? (@goonerbeau) September 7, 2021

Незадолго до этого Питер провел месяц в тюрьме за то, что не явился на судебное заседание. А отбыв срок за фальшивомонетничество, угнал два автомобиля, которые взял в аренду. Так бывший игрок «Арсенала» получил еще год условно. Позже он оскорбил полицейского и снова оказался в тюрьме на месяц.

Культовый футболист скатился до того, что получал пособие по безработице и перебивался временными подработками. Например, трудился на рынке в одном из районов Лондона. В 1990 году Питер получил очередной срок — месяц тюрьмы за попытку провезти в Англию кассеты с порнографией. Позже Стори работал водителем, а в середине 1990-х перебрался в Турцию.

В 2004 году, незадолго до своего 60-летия, Питер переехал во Францию. Перед этим он продал все свои трофеи и медали (всего за 20 тысяч фунтов). На эти деньги экс-игрок «Арсенала» купил небольшой дом в деревушке неподалеку от Тулузы.

Идеальное место, чтобы после настолько бурной молодости спокойно провести старость.