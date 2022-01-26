Даже Маттеус был впечатлен.

Форвард «Зенита» Сердар Азмун продолжит карьеру в «Байере» — 27-летний иранец подписал контракт с клубом из Леверкузена и отправится в Германию будущим летом. На фоне этих новостей «СЭ» рассказывает о яркой игре Александра Бородюка в составе «Шальке» в начале 1990-х и, в частности, вспоминает исторический матч против «Баварии».

«В чемпионате СССР такую игру продали бы...»

Перед последним туром чемпионата Германии-1992/93 на первое место претендовали «Бавария» и «Вердер», которые набрали по 46 очков. Мюнхенцам предстояло сыграть на выезде с «Шальке», а бременцы должны были взять очки в Штутгарте. Причем в случае побед обоих претендентов «Баварии» нужно было забить на гол больше «Вердера».

К началу лета в составе «Шальке» разыгрался нападающий сборной России Александр Бородюк. Экс-форвард московского «Динамо» накануне игры с «Баварией» в четырех последних матчах набрал шесть очков по системе «гол+пас». Оформил дубль во встрече с «Кайзерслаутерном» (4:0), дважды ассистировал партнерам в игре с «Айнтрахтом» (3:0). Наконец, забил и отдал в матче с дрезденским «Динамо» (2:0).

И хотя у «Шальке» не было никакой турнирной мотивации (команда шла на 10-м месте), Бородюк в интервью «СЭ» подчеркнул тогда, что никто сдавать игру «Баварии» не собирается.

— Если бы речь шла о советском чемпионате, думаю, перед такой игрой ажиотажа никакого бы не было, — заметил экс-динамовец. — Одним бы мешок денег привезли, другие без раздумий его бы взяли. Но в Германии это невозможно. Говорят, в таких делах ничего не докажешь. А здесь никто и доказывать ничего не будет. За всю историю бундеслиги был только один случай покупки матча. Посмотрели тогда несколько раз видеозапись, которая не оставляла сомнений, и, недолго думая, приняли решение. Команду, сдавшую игру, расформировали вообще, а футболистов лишили права играть во всех немецких лигах на один сезон. Так что, думаю, у «Баварии» и мысли не было предлагать нам деньги.

— А вы лично кому симпатизируете в чемпионской гонке — «Баварии» или «Вердеру»?

— Мне совершенно все равно, кто станет чемпионом. Другое дело — не слишком нравятся постоянные высказывания игроков «Баварии» об их собственном величии. Уже надоело слушать, что «Бавария» — лучший клуб Европы.

— А как вам Маттеус?

— Вчера наш капитан Гюнтер Гюттлер разговаривал с ним. Они друзья с детства. Так вот Лотар ему сказал, что Эрих Риббек, тренер «Баварии», дал ему персональное задание играть против меня. Что ж — я готов.

Александр Бородюк. Фото Global Look Press

«Жалко, что Бородюк не немец. Ему бы нашлось место в нашей сборной»

Слова о готовности к дуэли с Маттеусом оказались вовсе не бравадой. Бородюк переиграл чемпиона мира-1990. Уже на четвертой минуте россиянин отпасовал Андербрюгге, который неожиданно пробил метров с 25 — 1:0.

— Когда наш вратарь Герке выбросил мне мяч, я со своей половины поля рванул на чужую, обыграл Воутерса с Хелмером и выложил мяч на ногу Андербрюгге, — вспоминал Бородюк. — Удар у него получился сумасшедшим. Я таких давно не видел. Мяч врезался в «девятку».

В середине тайма Шолль счет сравнял — 1:1.

Однако спустя 10 минут Бородюк вывел хозяев вперед — 2:1.

— Левый защитник Бюскенс послал мяч верхом к линии штрафной, он ударился о землю, и с полулета я направил его на средней высоте в дальний угол. Голкипер среагировал, но поздно — мяч уже был в сетке.

Во втором тайме в течение двух минут Маттеус и Воутерс перевернули все с ног на голову, отправив «Шальке» в нокдаун — 2:3.

Но последнее слово в этом матче осталосьвсе же за Бородюком.Сказал он его на 86-й минуте.

— Я подхватил мяч на своей половине поля, миновал Маттеуса и Воутерса и бросил в прорыв Мюллера, — говорил после игры дважды лучший бомбардир чемпионатов СССР. — Его настигал Тон, и Мюллер оставил мяч мне. Жоржиньо в подкате пытался выбить мяч, но я успел пробить с носка. До ворот было метров десять — вратарь не шелохнулся. — 3:3.

«Вердер» в свою очередь разобрался со «Штутгартом» (3:0) и в третий раз в истории стал чемпионом Германии.

— Вы и представить себе не можете, что творилось после финального свистка, — делился с «СЭ» своими впечатлениями могильщик «Баварии». — Самые отчаянные фанаты выскочили на поле и стали рвать наши футболки на куски. К счастью, никто из игроков не пострадал. Кстати, после матча Маттеус зашел в нашу раздевалку и пожал мне руку: «Поздравляю тебя с отличной игрой и желаю хорошо провести отпуск».

— Интересно, как вы провели воскресенье? Наверное, с утра до вечера читали газеты?

— Кипу газет и журналов мне действительно рано утром принесли фанаты «Шальке». Только вот фанаты «Баварии» никак не давали сосредоточиться, я не мог прочитать хотя бы одну строчку.

— К вам ломились в квартиру?

— Нет. Они скандировали у моей двери в течение часа: «Никогда не приезжай в Мюнхен!»

Матч «Шальке» — «Бавария» специально посетил главный тренер бундестим Берти Фогтс. После увиденного специалист произнес: «Жалко, что Бородюк не немец. Иначе ему бы нашлось место в сборной Германии».

За «Шальке» во всех турнирах Бородюк провел 134 матча, забил 43 гола и отдал 14 результативных передач.