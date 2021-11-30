Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме

Горькая история Кевина Хансена.

В начале 2000-х Кевин Хансен считался восходящей звездой немецкого футбола. В первом матче забил великому Оливеру Кану, но вместо взлета после ярчайшего дебюта его карьера покатилась в пропасть. В 30 лет Хансен проходил по делу о контрабанде огромной партии наркотиков и загремел в тюрьму.

Начало карьеры: «Ганза», гол «Баварии», травмы

«У него был самый поставленный удар из всех, с кем я когда-либо работал», — так отзывался о Кевине главный тренер «Ганзы» Армин Фе. Хансен и правда выделялся на фоне сверстников: за два года в молодежке наколотил более 20 мячей, из которых половина пришлась на штрафные.

Фе хоть и хвалил Хансена, но долго мариновал его в дубле. Лишь в мае 2002-го Кевин получил свой шанс, выйдя на замену в матче с «Баварией». На тот момент ему уже исполнилось 22 года. Дебют получился мощным: через 12 минут после выхода на поле Хансен пробил так, что даже у основного голкипера сборной Германии не было шансов.

Kevin Hansen: 1,3 Tonnen Kokain, Knast und ein Tor gegen Kahn https://t.co/UtEE5prQXM pic.twitter.com/aluJUvyrZB — GOAL Deutschland (@GoalDeutschland) March 27, 2017

Встреча с «Баварией» завершала сезон-2001/02. В новом сезоне Кевин стал чаще привлекаться к матчам за основу, но играл нестабильно. В одной из встреч Хансен был настолько плох, что Фе заменил его до перерыва, а после матча перевел в дубль. Позднее Кевин признал, что в то время ему не хватало уверенности в себе, а также бойцовского характера.

Хансен пытался вернуться в основу, упорно работая в дубле. Но как только начал выходить на пик формы, получил тяжелую травму — перелом лодыжки.

Кевин пропустил почти два года. А когда вернулся на поле, «Ганза» уже вылетела во вторую бундеслигу. Из-за проблем со здоровьем на Хансена рассчитывали все меньше и меньше.

«Я оказался слишком наивен»

В 2007 году Кевин перебрался в «Эрцгебирге», где получил еще одну травму. В итоге к 28 годам Хансен перенес девять операций! О профессиональной карьере можно было забыть — через год Кевин пылил в любительской лиге, получая пособие по спортивной инвалидности (около 4 тысяч евро).

Яркое начало, травмы и раннее завершение карьеры — вполне классическую историю Хансен закруглил криминалом. В 2010 году немецкая полиция накрыла крупную поставку кокаина из Южной Америки. На корабле, прибывшем в порт Гамбурга, было обнаружено почти полторы тонны наркотического вещества!

В мутной схеме оказался замешан Кевин. Как позже выяснила полиция, друг Хансена — некий Коста Ф. (также бывший футболист) — был членом банды, которая занималась сбытом наркотиков на территории Германии. Он часто гостил у Кевина — у него даже были запасные ключи от дома. Там какое-то время хранилась выручка от проданных наркотиков — около 5 миллионов евро.

Бывший игрок клуба бундеслиги проходил по уголовному делу как соучастник. Кевин был в курсе о сумке с деньгами, хранившейся в шкафу, но не знал, откуда они. Лишних вопросов он своему другу тоже не задавал. «Я оказался слишком наивен, — заявил Хансен. — Сами подумайте: зачем мне все это было нужно, если меня полностью устраивало мое пособие?»

Спустя полтора года Хансен вышел на свободу. И даже вернулся в футбол

В апреле 2011 года состоялся суд — Кевин получил два года тюрьмы. Это лучший исход, который был возможен. Хансен сотрудничал со следствием, и ему пошли навстречу, сократив срок заключения. А в декабре 2012-го, спустя полтора года, Кевин досрочно вышел на свободу за прилежное поведение.

Вернувшись к привычной жизни, Хансен получил образование и устроился в налоговую службу. Несмотря на проблемы со здоровьем, он продолжает играть в футбол. «Хамм Юнайтед» — любительская команда, где играл Кевин до тюрьмы, — все это время хранила для него любимый 14-й номер.

Кевин Хансен давно потерял былую резкость, уже не так техничен. Но удар и видение поля никуда не делись: он по-прежнему мастерски раздает передачи и упаковывает мячи по «девяткам».

Почти так же, как в 2002 году, в том самом матче с «Баварией».