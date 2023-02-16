Зоммер рассказал, что все еще привыкает к игре «Баварии»
Голкипер «Баварии» Янн Зоммер отреагировал на игру команды против «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).
«Я привыкаю к стилю игры «Баварии». Здесь у меня меньше работы, чем обычно. В Лиге чемпионов приходится сложнее. Конечно, это подарок, когда защитники перед тобой так хорошо защищаются», — заявил Зоммер после матча.
Футболист стал игроком «Баварии» этой зимой.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|20
|12
|7
|1
|59-18
|43
|
2
|Унион Б
|20
|13
|3
|4
|35-24
|42
|
3
|Боруссия Д
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|
4
|Фрайбург
|20
|11
|4
|5
|32-31
|37
|
5
|РБ Лейпциг
|20
|10
|6
|4
|40-26
|36
|
6
|Айнтрахт Ф
|20
|10
|5
|5
|40-29
|35
|
7
|Вольфсбург
|20
|8
|6
|6
|38-26
|30
|
8
|Вердер
|20
|8
|3
|9
|31-39
|27
|
9
|Байер
|20
|8
|3
|9
|33-32
|27
|
10
|Майнц
|20
|7
|5
|8
|30-32
|26
|
11
|Боруссия М
|20
|7
|5
|8
|35-33
|26
|
12
|Кельн
|20
|6
|8
|6
|32-31
|26
|
13
|Аугсбург
|20
|6
|3
|11
|25-36
|21
|
14
|Бохум
|20
|6
|1
|13
|24-49
|19
|
15
|Хоффенхайм
|20
|5
|4
|11
|29-39
|19
|
16
|Герта
|20
|4
|5
|11
|24-36
|17
|
17
|Штутгарт
|20
|3
|7
|10
|23-36
|16
|
18
|Шальке
|20
|2
|6
|12
|14-41
|12
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.02
|22:30
|
Аугсбург – Хоффенхайм
|- : -
|18.02
|17:30
|
Боруссия М – Бавария
|- : -
|18.02
|17:30
|
Бохум – Фрайбург
|- : -
|18.02
|17:30
|
Штутгарт – Кельн
|- : -
|18.02
|17:30
|
Вольфсбург – РБ Лейпциг
|- : -
|18.02
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Вердер
|- : -
|19.02
|17:30
|
Унион Б – Шальке
|- : -
|19.02
|19:30
|
Боруссия Д – Герта
|- : -
|19.02
|21:30
|
Байер – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|11
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Ларс Штиндль
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|18
|1
|5
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|16
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|16
|1
|2
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