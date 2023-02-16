Коман может пропустить ближайший матч «Баварии» из-за проблем с икроножной мышцей

Полузащитник Кингсли Коман может пропустить ближайший матч «Баварии» из-за проблем с икроножной мышцей.

Как сообщает Bild, он получил повреждение в матче с «ПСЖ» (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов и сегодня не принимал участие в тренировке команды. Французский игрок может пропустить субботний матч «Баварии» в бундеслиге с менхенгладбахской «Боруссией».