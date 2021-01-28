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Защитник «Униона» продолжит карьеру в «Айнтрахте»

13:43
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Защитник «Униона» Кристофер Ленц перейдет в франкфуртский «Айнтрахт», сообщает пресс-служба берлинского клуба на официальном сайте.

26-летний немец проведет сезон-2020/21 в «Унионе», после чего уйдет в команду из Франкфурта на правах свободного агента. Контракт футболиста с клубом из Берлина действует до конца июня 2021 года.

В сезоне-2020/21 Ленц провел за «Унион» 19 матчей, на его счету 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.fc-union-berlin.de/en/union-live/latest-news/professional/Lenz-signs-pre-contract-with-Frankfurt-619b/

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