Защитник «Униона» продолжит карьеру в «Айнтрахте»

Защитник «Униона» Кристофер Ленц перейдет в франкфуртский «Айнтрахт», сообщает пресс-служба берлинского клуба на официальном сайте.

26-летний немец проведет сезон-2020/21 в «Унионе», после чего уйдет в команду из Франкфурта на правах свободного агента. Контракт футболиста с клубом из Берлина действует до конца июня 2021 года.

Left-back Christopher Lenz will leave 1. FC Union Berlin at the end of the season and join @eintracht_eng. #fcunionhttps://t.co/JMg8snSzag — 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) January 28, 2021

В сезоне-2020/21 Ленц провел за «Унион» 19 матчей, на его счету 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.