Защитник «Униона» продолжит карьеру в «Айнтрахте»
Защитник «Униона» Кристофер Ленц перейдет в франкфуртский «Айнтрахт», сообщает пресс-служба берлинского клуба на официальном сайте.
26-летний немец проведет сезон-2020/21 в «Унионе», после чего уйдет в команду из Франкфурта на правах свободного агента. Контракт футболиста с клубом из Берлина действует до конца июня 2021 года.
Left-back Christopher Lenz will leave 1. FC Union Berlin at the end of the season and join @eintracht_eng. #fcunionhttps://t.co/JMg8snSzag— 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) January 28, 2021
В сезоне-2020/21 Ленц провел за «Унион» 19 матчей, на его счету 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://www.fc-union-berlin.de/en/union-live/latest-news/professional/Lenz-signs-pre-contract-with-Frankfurt-619b/
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